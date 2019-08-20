Нижний Новгород, 20 августа, 2019, 20:01 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе 1 сентября пойдут учиться более 3,2 млн человек, откроются 23 новые школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда по итогам совещания, посвящённого подготовке к учебному году.

Cap.ru В новой школе в Ядрине

По данным полпредства, с начала нового учебного года в семи регионах Поволжья открываются 23 новые школы. Из них 11 школ — в Башкирии, пять — в Татарии, по две — в Прикамье и Самарской области, по одной — в Мордовии, Чувашии и Кировской области.

Всего в 2019—2020 учебном году в округе более 3,2 млн учащихся примут 9400 общеобразовательных организаций.

На совещании было отмечено, что «особого внимания» требуют вопросы «оптимизации учреждений социальной сферы, в том числе общеобразовательных школ».

Отметим, 17 августа в чувашском Ядрине в рамках празднования Дня города открылась новая школа, на строительство которой направлено 169,2 млн рублей. Здесь будут учиться 325 детей.