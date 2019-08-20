Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро. Злоумышленника нейтрализовали через несколько часов, сообщает 20 августа телеканал Globo.

gilprata Полиция Бразилии jpg

Нападение на рейсовый автобус сообщением Нитерой — Рио-де-Жанейро произошло рано утром по местному времени. Человек в маске с револьвером и электрошокером заявил, что подожжёт автобус, если водитель не остановит его на мосту между городами.

В заложниках у нападавшего оказался 31 человек. Переговоры полиции со злоумышленником привели к освобождения шестерых из них. Через три часа после нападения мужчина вышел из автобуса и был нейтрализован снайпером. Он полученных ранений он скончался на месте.

К автобусу прибыли кареты скорой помощи, о состоянии заложников пока не сообщается.