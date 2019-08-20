Рига, 20 августа, 2019, 15:40 — ИА Регнум. По всей Латвии у филиалов банков PNB Banka все больше очередей из растерянных клиентов, которые не знают, куда им податься, сообщает rus.lms.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Многие клиенты PNB Banka еще в пятницу, 16 августа, начали открывать счета в других банках для получения гарантированного возмещения. Несмотря на это к закрытым отделениям PNB Banka, все еще приходят люди, чтобы узнать, как им действовать в сложившейся ситуации, а также где получать пенсии и пособия.

Особенно остро стоит проблема задержки выплаты пособий в Лиепайском самоуправлении, которое значительно пострадало от приостановки работы PNB Banka. Как сообщаетmixnews.lv, у жителей Лиепаи уже не хватает средств к существованию. В связи с чем они выстроились в очереди не только в филиалы других банков, но и в городскую думу с просьбами о помощи.

Большая часть клиентов PNB Banka в Лиепаи были либо пенсионерами, либо малообеспеченными семьями. В итоге многие из них сейчас просто в отчаянии — ни денег, ни информации о том, как действовать дальше.

«Нет, накоплений у меня нет, но мне надо было прийти за новой картой. Теперь осталась без денег, без карточки, без ничего», — рассказывает жительница Лиепаи Йоланта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), один из крупнейших латвийских банков PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka), приостановил свою деятельность. Это связано с тем, что Евросоюзный Центробанк видит потенциальные финансовые трудности в этой кредитной организации.

На счету в закрытом PNB Banka у Лиепайской администрации и других городских учреждений хранилось не более 50 тыс. евро. Самоуправление планирует запросить возврат денежных средств.

В связи с сложившейся ситуацией мэр другого самоуправления города Даугавпилса Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание, так как бюджет города и муниципальных обществ может лишиться 1,34 млн евро.