Москва, 20 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Проезд в «Московских центральных диаметрах» (МЦД) будет дешевле, чем на пригородных поездах. Об этом 20 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре работ по реконструкции платформы «Сетунь» МЦД-1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Сетунь»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В ближайшее время мы объявим тарифы на проезд, но уже сегодня могу сказать, что поездки на МЦД будут значительно дешевле, чем на пригородных поездах. Пересадка между станциями МЦД и метро будет бесплатной», — отметил мэр столицы.

Также Собянин подтвердил уже озвученную ранее информацию, что движение поездов по МЦД начнётся в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве и Московской области запустят МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск).