Минск, 20 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Большие проблемы в правоохранительной системе Белоруссии констатировал 20 августа Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. Граждане считают, что сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы, сообщил Лукашенко.

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«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — цитирует госинформагентство БелТА выступление белорусского лидера. Лукашенко отметил, что действия правоохранителей сопровождаются применением неадекватных активных силовых методов.

«Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе. Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая «форма» работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», — рассказал белорусский лидер.

Соответствующие меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются, сообщил Лукашенко. Он напомнил о вопиющем случае содержания под стражей главного инженера МЗКТ, которого оправдывали суды, но по протестам прокуратуры 50 месяцев содержали в СИЗО: «Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры».

«Это не обеспечение законности», — сделал вывод Лукашенко.