Минск, 20 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Большие проблемы в правоохранительной системе Белоруссии констатировал 20 августа Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. Граждане считают, что сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы, сообщил Лукашенко.

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«Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», цитирует госинформагентство БелТА выступление белорусского лидера. Лукашенко отметил, что действия правоохранителей сопровождаются применением неадекватных активных силовых методов.

«Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе. Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая «форма» работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», — рассказал белорусский лидер.

Соответствующие меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются, сообщил Лукашенко. Он напомнил о вопиющем случае содержания под стражей главного инженера МЗКТ, которого оправдывали суды, но по протестам прокуратуры 50 месяцев содержали в СИЗО: «Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры».

«Это не обеспечение законности», — сделал вывод Лукашенко.