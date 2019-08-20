Москва, 20 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Малейшее ослабление торгового конфликта между США и Китаем позитивно влияет на глобальный нефтяной рынок. 20 августа цены на нефть немного стабилизировались и торгуются возле $60 за баррель. Но все равно нет никаких гарантий, что геополитическая обстановка нормализовалась, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также напряженность на Ближнем Востоке вновь обрела новый облик в виде нападения на нефтяной объект Саудовской Аравии со стороны йеменских мятежников. Но, по заявлениям компании Saudi Aramco, добыча нефти происходит в штатном режиме. Такого рода события оказывают влияние на нефтяной рынок моментально и также быстро могут быть отыграны обратно участниками рынка.

«Некоторые послабления относительно китайского гиганта — компании Huawei — дали надежду некоторым участникам рынка, и мировые фондовые биржи отреагировали ростом котировок. Страны ОПЕК понимают, что такие временные факторы не стабильны и нужно гораздо большее сделать для рынка нефти, чтобы нивелировать отрицательный эффект торговых войн», — отметил эксперт.

20 августа ожидается немаловажное событие — публикация данных от Американского института нефти, который опубликует данные по запасам сырой нефти. Предполагается, что они должны выйти отрицательными. Если же этого не произойдет, то цены на нефть могут вновь снизиться. Снижение или рост будет зависеть от величины расхождения данных от ожидаемых.

«В этой связи по обоим маркам нефти Brent и WTI коридор котировок может быть расширен из-за роста волатильности. При этом для нефти марки Brent торговый диапазон можно обозначить от $59 до $60. Для сланцевой нефти марки WTI диапазон будет от $55,50 до $57 за баррель», — считает Гасанов.

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