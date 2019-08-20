Москва, 20 августа, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Инициатива о блокировке банковских карт на усмотрение самих банкиров даст банкам несвойственные им функции правоохранительных органов и судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ассоциация банков России обсуждают возможные новые поправки к законодательству, которые направлены на возможность банка блокировать банковскую карту на срок до 30 рабочих дней. К таким мерам банк может прибегнуть в случае обнаружения подозрительных операций — если одно лицо отправляет платеж другому и банк считает его сомнительным. При этом блокировать предлагается карту получателя без предупреждения и согласия клиента-отправителя.

«Банки берут на себя совершенно не свойственные им функции — по сути, правоохранительных органов и даже судов, поскольку собираются определять, кто виновен, а кто не виновен. Заблокировать карту отправителя или получателя — это значит, что банк решает, что человек виновен», — заявил Емельянов.

При этом, отмечает он, никто не предлагает прописать в законе определение «подозрительных операций».

«Это будет на усмотрение банка. Таким произволом не обладает даже ни один силовик. Потому что силовики должны действовать в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности, в рамках уголовно-процессуального кодекса, уголовного кодекса, искать и предоставлять доказательства. А тут кому-то в голову пришло, что операция подозрительная, и у человека деньги заблокировали. Очень странная инициатива», — отметил Емельянов.