Приштина, Сербия, 20 августа, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово и одновременно глава Демократической лиги Косово Кадри Весели, который несмотря на то, что официально предвыборная кампания ещё не началась, активно заявляет о своем намерении занять пост премьер-министра, дал интервью представителями СМИ.

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Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в то время как премьер-министр Косово в отставке Рамуш Харадинай заявляет, что Косово не должно вести себя как протекторат, Весели подчеркнул, что «Каждый, кто считает, что отношения между США и Косово — это низкопоклонство, не понимает сути глубоких отношений между нами. Для того, чтобы построить лучшее будущее для наших граждан, Косово нужен премьер-министр, который будет принят и в Белом Доме, и в Брюсселе. Премьер-министр, который углубит отношения с союзниками, а не испортит их».

Напомним, экс-премьер Косово Харадинай многократно отказывался снять пошлину 100% на товары из Косово и БиГ вопреки требованиям США и ЕС. Досрочные парламентские выборы и назначение премьер-министра Косово состоятся после роспуска парламента (Кувенда) Косово 22 августа.