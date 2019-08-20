Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Крупные банки и сейчас блокируют операции, которые представляются системе искусственного интеллекта подозрительными, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 августа, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу Ассоциации банков России.

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики (фрагмент)

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Ассоциация банков России предлагает изменить закон и создать возможность блокировки карт на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на эти карты средств, списанных мошенническим образом. Сейчас блокировка возможна только в момент списания со счета отправителя, но клиент нередко узнает о хищении средств со своего счета уже после этой операции, отметили в Ассоциации.

«Крупные банки и сейчас блокируют операции, которые представляются им подозрительными. Операции отслеживает искусственный интеллект, и как только возникает попытка совершить транзакцию, которая, по их признакам, подозрительна, она блокируется, и деньги никуда не уходят.

Если клиент действительно хотел провести такую операцию, то, заметив, что она не проходит, он сам обращается в банк. Если же этого обращения не происходит, то не проходит и операция, и клиент об этом может ничего и не узнать. В некоторых случаях ему могут предложить сменить карту или пин-код или установить дополнительную защиту.