Банки и сейчас блокируют подозрительные операции — эксперт
Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Крупные банки и сейчас блокируют операции, которые представляются системе искусственного интеллекта подозрительными, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 августа, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу Ассоциации банков России.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Ассоциация банков России предлагает изменить закон и создать возможность блокировки карт на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на эти карты средств, списанных мошенническим образом. Сейчас блокировка возможна только в момент списания со счета отправителя, но клиент нередко узнает о хищении средств со своего счета уже после этой операции, отметили в Ассоциации.