Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В Свердловской области заместитель главы Нижнего Тагила по вопросам строительства и городского хозяйства Владимир Юрченко подал в отставку. По данным местных изданий, официальной причиной увольнения стало достижение пенсионного возраста.

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Как сообщает интернет-газета «Между строк», написанное ещё 19 августа заявление уже подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Владимира Юрченко была назначена служебная проверка, которая должна была закончиться 23 августа. Её инициировал глава Нижнего Тагила, который остался недоволен ходом строительства новой школы № 100 и тем, что до сих пор не начато строительство футбольного поля у Центра образования, хотя подрядчик был определён ещё месяц назад.

Также в мэрию поступали жалобы на то, что сын Владимира Юрченко якобы может быть связан с руководителем компании-застройщика, которая выиграла конкурсные процедуры на строительство в Нижнем Тагиле.