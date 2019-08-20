Хабаровск, 20 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Воды в и без того переполненные реки Хабаровского края добавит циклон, идущий со стороны Монголии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

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Сейчас циклон находится над Монголией, но быстро смещается и 21−22 августа достигнет Хабаровского края. Он проявит себя в южных районах края осадками, местами сильными.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшают паводковую ситуацию в ДФО. Особенно тяжелая ситуация в Приморье и Хабаровском крае. Уровень Амура у Хабаровска сегодня достиг опасной отметки в 600 см.