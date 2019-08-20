Москва, 20 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержаны и отменены 43 рейса, сообщает 20 августа онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Vasyatka1 Аэропорт. Зал ожидания

По информации на 8:23, в аэропорте «Внуково» 15 рейсов задержано, два отменено. В «Домодедово» 19 рейсов задержано, пять отменено. В «Шереметьево» отменённых рейсов нет, задержано два.

Причины сбоев не сообщаются. Данные предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 20 августа ожидается жаркая безветренная погода, до вечера без осадков.