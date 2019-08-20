Хабаровск, 20 августа, 2019, 05:48 — ИА Регнум. В Хабаровске на подземной парковке одного из торговых центров утонули 7 автомобилей. «Подземка» затоплена паводковыми водами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Jbsa.mil Затонувший автомобиль

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Некоторые владельцы утонувших авто намерены подать на собственников парковки в суд в целях возмещения ущерба. Одна из них, жительница Хабаровска, утверждает, что оставила машину на парковке, когда ситуация ещё не была критической, однако ей сообщили, что выезд с парковки уже заблокирован мешками с песком.

Убытки от потопа понесли и владельцы ларьков, расположенных у входа в ТРЦ — их затопило.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска утром 20 августа достиг отметки 599 см. Опасной считается отметка 600 см.