Петропавловск-Камчатский, 20 августа, 2019, 05:28 — ИА Регнум. В Южно-Камчатском заказнике медведица с двумя медвежатами повадилась кормить своих медвежат рядом с туристами. По мнению специалистов, так медвежья мама пытается обезопасить себя и своих детей от сородичей-каннибалов. Из-за опустошения камчатских рек медведи голодают, от голода пожирают друг друга. Случаи медвежьего каннибализма все чаще наблюдаются на полуострове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведица с медвежатами

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Для кормления своих детей медведица, которую инспекторы Кроноцкого заповедника прозвали Бочкой, выбрала место сразу рядом с клеткой для туристов.

На видео косолапая мамаша спокойно кормит медвежат, не обращая внимания на фото‑ и видеооператоров.

Как сообщила инспектор заповедника Лиана Варавская, такое поведение медведицы вызвано тем, что рядом с людьми она спасается от сородичей-каннибалов.

«Здесь она и медвежата в относительной безопасности. Опытные медведицы знают: если рядом люди, то меньше всего можно ожидать нападения каннибала. Вот они и пользуются этим активно, на радость обалдевшим от счастья фотографам», — цитирует специалиста ИА «Кам 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в реках Камчатки в этом году мало рыбы. Местные жители утверждают, что реки разоряют рыбопромышленники. Среди медведей начался голод, в районе Курильского озера скопилось до 70 голодных зверей. Медведи все чаще выходят к посёлкам, бродят по улицам городов в поисках еды. Есть человеческие жертвы.