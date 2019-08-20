Париж, 20 августа, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Будущее России полностью связано с Европой, заявил французский президент Эммануэль Макрон в Twitter.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон написал:

«Я убеждён, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

Отметим, что часть России находится на территории Европы и является частью Европы. Слова Макрона о «Европе от Лиссабона до Владивостока» адресуют к статье Путина 2010 года в Süddeutsche Zeitung «Россия и Европа: от осмысления уроков кризиса — к новой повестке партнерства».

Для немецких читателей статья называлась: «От Лиссабона до Владивостока». Написана она была в преддверии визита Путина в Берлин.