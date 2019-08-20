Вашингтон, 20 августа, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Американская сторона старается провести торговые переговоры с Китаем так, чтобы потом договорённости можно было выполнить, но китайцы всё усложняют, заявил пресс-секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передаёт Fox News.

Gage Skidmore Майк Помпео

По его словам, Пекин не вполне выполняет уже взятые на себя обязательства, в частности — относительно «соблюдения прав человека в восточных провинциях». Так и в торговых переговорах Вашингтон предпринимает всё возможное, чтобы соглашение было выполнимым, поскольку Пекин может и не следовать обещаниям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят на фоне «китайского майдана». В этом внутреннем конфликте США выступают на стороне противников политики «одного Китая».

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