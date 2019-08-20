Якутск, 20 августа, 2019, 03:25 — ИА Регнум. В посёлке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии уничтожена партия заражённых фруктов, в том числе и неустановленного происхождения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Яблоки

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По информации Россельхознадзора республики, в ходе внеплановых проверок трёх «фруктовых» торговых точек обнаружена заражённые калифорнийской щитовкой яблоки из Киргизии, абрикосы и яблоки из Узбекистана, слива (происхождение не установлено), фасоль белая (происхождение не установлено) заражена зерновкой рода калособрухус.

«Всю зараженную продукцию специалисты изъяли и сожгли на местном полигоне. На ИП наложены штрафы», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа 2019 года приостановлен ввоз в Россию ввоз косточковых фруктов из Китая.