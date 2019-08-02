Москва, , 14:06 — REGNUM

С 10 августа 2019 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приостанавливает ввоз в Россию ввоз фруктов из Китая, сообщили в Россельхознадзоре.

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Запрету на ввоз подвергнуться: слива, алыча, нектарины, абрикосы, персики, вишня, черешня, яблоки, груши и айва.

Такое решение Россельхознадзор принял в связи с продолжающимися случаями поставок в страну продукции, зараженной опасными карантинными для России вирусами.

Отмечается, что китайская сторона была предупреждена российским ведомством, но должных выводов не сделала.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзором проведено уничтожение различной растениеводческой продукции общим весом 189,27 тонн в период с 15 по 19 июля на полигоне АО «СпецАТХ».

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