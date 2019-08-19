Уагадугу, 20 августа, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Отряд военнослужащих армии Буркина-Фасо подвергся нападению террористов в провинции Сум, сообщает Agence France-Presse.

hdptcar В Африке

Уточняется, что погибли в результате атаки террористов более десяти военнослужащих. В генштабе страны отметили, что число жертв может оказаться многим больше.

Напомним, западноафриканская страна Буркина Фасо является одной из беднейших в мире. В стране высок уровень террористической угрозы.