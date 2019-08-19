В Буркина-Фасо террористы убили больше десяти человек
Уагадугу, 20 августа, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Отряд военнослужащих армии Буркина-Фасо подвергся нападению террористов в провинции Сум, сообщает Agence France-Presse.
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В Африке
Уточняется, что погибли в результате атаки террористов более десяти военнослужащих. В генштабе страны отметили, что число жертв может оказаться многим больше.
Напомним, западноафриканская страна Буркина Фасо является одной из беднейших в мире. В стране высок уровень террористической угрозы.