Вашингтон, 19 августа, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Испытанная американскими военными 18 августа крылатая ракета была вариантом ракеты «Томагавк». Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

Af.mil Крылатая ракета

Тем временем на официальном сайте министерства обороны США сообщается, что собранные в ходе испытания данные и сделанные выводы будут использованы при дальнейшем развитии вооружения данного типа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Пентагоне сообщили о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По информации американских военных, ракета была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.

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