Москва, 19 августа, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Российский лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот» опроверг информацию о жесткой посадке своего пассажирского самолета в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри. Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании.

Самолёт авиакомпании «Победа»

Напомним, что комитет гражданской авиации Армении сегодня распространил информацию о том, что пассажирский самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри.

На борту самолета находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. При этом в комитете заявили, что самолет задней частью фюзеляжа задел взлетно-посадочную полосу.

Однако представители лоукостера заявили, что никакой жесткой посадки не было. После приземления самолет был осмотрен и были обнаружены повреждения хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой ВПП произошло при уходе на второй круг.

Посадка в итоге прошла в штатном режиме и не была жесткой.

За клиентами обратного рейса авиакомпания уже отправила резервный борт.