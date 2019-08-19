Нью-Йорк, США, 19 августа, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Прогнозы о скором экономическом спаде в Китае и Германии и возможной глобальной рецессии пока не сильно беспокоят Уолл-стрит, 19 августа передаёт агентство Reuters.

Benoît Prieur Уолл-стрит

Торги фондового рынка США 19 августа прошли в «зеленой зоне», все основные индексы завершили день в плюсе примерно на 1%. Dow Jones и Nasdaq преодолели «символические» отметки в 26 000 и 8000 пунктов соответственно.

К закрытию рынка индекс Dow Jones вырос на 249,58 пункта (0,96%), до 26 135,59 пункта, индекс S&P 500 вырос на 34,88 пункта (1,21%), до 2923,56 пункта, индекс Nasdaq вырос на 106,82 пункта (1,35%), до 8002,81 пункта.

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