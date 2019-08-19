Брегансон, Франция, 19 августа, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Россия не будет размещать в других регионах мира вооружение, которое было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пока это не сделают США. Об этом 19 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы берём на себя обязательство в одностороннем порядке: если такие ударные комплексы будут производиться Соединёнными Штатами, мы тоже будем это делать, но мы не будем их размещать до тех пор в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода», — сказал Путин.

Напомним, ранее сегодня Пентагон заявил о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что ракета была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.