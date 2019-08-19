Брегансон, Франция, 19 августа, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вновь вспомнил о концепции Европы «от Лиссабона до Владивостока», процитировав в связи с этим слова русского писателя Фёдора Достоевского.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Французский лидер высказал мнение, что Россия является «европейской страной до глубины души». «И мы верим в эту Европу, которая идёт от Лиссабона до Владивостока», — отметил он.

Говоря об этом, Макрон процитировал по памяти слова Достоевского: «У россиян есть такая особенность по отношению к другим европейским нациям. Он был наиболее русским, когда он был наиболее европейским».

Президент Франции считает необходимым, чтобы «российские граждане слились с европейским миром». «Поэтому я верю в эту европейскую концепцию, я верю в то, что мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом», — сказал он.

Макрон заверил, что Франция «в этом плане сыграет полностью свою роль».