Брегансон, Франция, 19 августа, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает «важным шагом» решение России ратифицировать Парижское согашение по климату. Об этом он заявил 19 августа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Французский президент отметил, что проблема изменений климата является одной из тем в повестке двусторонних переговоров.

«Я знаю, что в последнее время в России было принято очень важное решение — решение о ратификации Парижского договора. Это очень важно со стороны России. То есть поддержка парижской повестки дня — это очень важный шаг», — отметил он.

Макрон подчеркнул, что вопросы климата — это «повестка дня, которая имеет особую остроту».

Президент Франции также выразил соболезнования в связи с масштабными лесными пожарами, которые произошли в Сибири летом 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что Минприроды России намерено до 1 сентября внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения. Договор, подписанный в декабре 2015 года почти двумя сотнями стран, определяет глобальный план действий по сдерживанию глобального потепления. Страны — участницы соглашения обязуются принимать меры по снижению вредных выбросов и технологической адаптации к климатическим изменениям.

Предполагается, что Россия ратифицирует соглашение до Всемирного климатического саммита, который откроется 23 сентября в Нью-Йорке.