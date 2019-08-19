Женева, Швейцария, 19 августа, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Два истребителя Военно-воздушных сил Швейцарии сопроводили самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, сообщает 19 августа РИА Новости.

Kremlin.ru Владимир Путин в салоне самолёта Ту-214СР

Отмечается, что на борту воздушного судна находились в том числе помощник и пресс-секретарь президента России Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, а также журналисты, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сказал после посадки Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 августа, президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Францию. Визит состоится по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

Главы двух стран намерены подробно обсудить актуальные международные и региональные вопросы, а также перспективы развития отношений России и Франции в различных сферах. Встреча Путина и Макрона состоится в официальной резиденции президента Франции — форте Брегансон.

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