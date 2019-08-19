Нюрбург, Германия, 19 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Audi вывела на испытания новый внедорожник RS Q8. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Carscoops Audi RS Q8

Авто было заснято на финальных тестах на трассе Нюрбургринг. В сеть попало видео, из которого, как сообщает портал, следует, что RS Q8 имеет не дизельный мотор, а 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Причем мотор идет с системой «мягкого гибрида», которая более эффективна.

Предполагается, что мощность внедорожника составит 600 л. с. С 0 до 100 км/ч RS Q8 разгоняется за 4,8 секунды. Хотя это еще не предел, поскольку некоторые эксперты не исключают, что этот показатель может составить четыре секунды. Это поистине станет прорывом, поскольку внедорожник имеет внушительные размеры и вес.

Вероятно, что в будущем Audi снабдит RS Q8 гибридной установкой.

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