Москва, 19 августа, 2019, 14:27 — ИА Регнум. В Госдуме анонсируют интересные факты, которые вскроются в рамках работы комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«У комиссии будет работа, и многое выяснится. Будет много интересного в результате работы этой комиссии», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам заседания Совета Думы.

Он уверен, что необходимо расследовать факты финансирования деятельности вмешательства во внутренние дела страны.

«Необходимо расследовать деятельность некоторых дипломатов», — полагает он.

Совет Думы принял решение о поддержке предложения о создании комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Решение будет принято Госдумой 10 сентября, однако комиссия уже сейчас начинает свою работу.