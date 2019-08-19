Екатеринбург, 19 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В Свердловской области свыше 12,5 тысяч многоквартирных домов подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Josh Wedin Батарея отопления

Как уточнили в департаменте Госжилнадзора Свердловской области, всего паспорта, подтверждающие техническую готовность жилища, должны получить 35 306 многоквартирных дома в регионе. Все подготовительные ремонты зданий должны быть завершены в ближайшее время, а результаты обследований представлены в надзорный орган до 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году финансирование программы подготовки к отопительному сезону увеличено почти в полтора раза. На подготовку к зиме 2019−2020 годов 91 миллиона квадратных метров жилищного фонда выделено 7,3 млрд рублей.

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