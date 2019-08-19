Екатеринбург, 19 августа, 2019, 14:01 — ИА Регнум. На Среднем Урале ведётся работа по взысканию свыше 200 млн рублей долгов за вывоз мусора. ОБ этом сообщили в пресс-службе АО «Региональный информационный центр».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Долги взыскиваются от имени регионального оператора «Рифей», работающего в северной зоне Свердловской области (включая такие города, как Нижний Тагил, Серов, Североуральск).

На начало августа 2019 года физические лица задолжали 6,5 млн рублей, и юрлица — 45 млн рублей. РИЦ от лица «Рифея» подала соответствующие иски в суд.

Скоро же в суд поступят заявление о новых задолженностях с более крупными суммами — 100 млн рублей (включая пени) у физлиц и 60 млн рублей у юрлиц.

Напомним, ранее уральский полпред Николай Цуканов раскритиковал работу госорганов в свете реформы обращения с ТКО. По мнению чиновника, многие граждане слабо информированы о ситуации, а тарифы за вывоз мусора остаются высокими.