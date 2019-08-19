Салехард, 19 августа, 2019, 13:50 — ИА Регнум. На Ямале за первое полугодие 2019 года подешевел бензин, но подорожало дизельное топливо. Но с июля цены стали расти. Об этом говорят данные Тюменьстата.

Скриншот данных Тюменьстата Стоимость топлива на Ямале

В среднем по Ямалу снижение стоимости бензина марки Аи-92 в первом полугодии 2019 года произошло на 0,4%, Аи-95 на 0,3%. Стоимость дизельного топлива, наоборот, увеличилась на 2,1%.

В июне 2019 года цены на бензин на Ямале были следующими: Аи-92 — 42,34 рубля; Аи-95 — 44,09 рублей; дизельное топливо — 49,48 рублей.

По данным на 18 августа 2019 года индекс топливных цен по версии «Петрол Плюс» на Ямале составил Аи-92 — 43,6 рублей; Аи-95 — 44,55 рублей; дизельное топливо — 49,9 рублей.

Как видим, цены на топливо с июня в ЯНАО увеличились, однако незначительно.