Осло, 19 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Первый электрокар японской автокомпании Mazda был замечен на тестах в Норвегии. Об этом сообщает портал 3Dnews.

3dnews Электрокар Mazda

Стоит отметить, что Mazda долгое время не собиралась производить электрифицированные модели, поэтом сильно отстала от своих конкурентов. Руководство японской компании считало, что более перспективно создавать автомобили на водородных топливных элементах.

Однако совсем недавно Mazda объявила о своем намерении начать выпуск электрокаров. Первоначально сообщалось, что первая электрическая версия японского бренда выйдет в 2019 году, но затем сроки были перемещены на 2020 год.

Судя по изображениям электрокара, которые были сделаны в Норвегии, электрическая версия Mazda будет мало отличаться внешне от кроссовера CX-5.

Кроме того, сами производители сообщали, что первая модель электрокара Mazda будет представлять из себя нечто среднее между CX-5 и CX-3.

Напомним, в конце июля 2019 года Mazda начала дорожные испытания купеобразного кроссовера новейшей генерации Mazda CX-4.

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