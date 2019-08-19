Симферополь, 19 августа, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Средняя загрузка крымских средств размещения в Крыму составила 79%, при этом в ряде курортных городов показатели превысили 90%. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По состоянию на 8 августа 2019 года, средства размещения города Саки заполнены на 94%, Судака — 92%, в районе Черноморского — 91% и на ЮБК — 91%. Прирост турпотока составил 11%», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года полуостров посетило 4,466 миллиона туристов, при сохранении этой тенденции, по мнению местных властей, Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.