Санкт-Петербург, 19 августа, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В ходе оперативно-стратегического учения «Океанский щит — 2019» была проверена готовность ВМФ России к защите национальных интересов страны и отработаны навыки по управлению силами флота. Поставленные цели были полностью достигнуты. При этом длительность учений пришлось продлить на шесть дней. Об этом заявил 19 августа главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

Главком ВМФ рассказал, что к учению привлекалось 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и Воздушно-космических сил, 10 тыс. 634 человека личного состава Вооруженных сил РФ. Причем костяк корабельной группировки в ходе учений составляли корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В ходе маневров отрабатывались вопросы применения межфлотской группировки ВМФ.

Николай Евменов подчеркнул важнейшие отличия учения 2019 года от аналогичных межфлотских маневров, которые проводились в 2018 году в акватории Средиземного моря.

«Во-первых, в этом году значительно возрос масштаб учения <…> количество сил, привлекаемых для участия в учении <…> увеличилось более чем в три раза. Отмечу, что впервые в учении были задействованы атомные подводные лодки <…> Существенно расширилась и «география» нынешнего учения. Если «Океанский щит — 2018» проводился исключительно в акватории Средиземного моря (общая площадь района учения составила 2700 тыс. кв. км), то в этом году силы флотов, что называется, «вышли в океан», т. е. действовали как в ближних и дальних зонах пяти морей (Баренцева, Норвежского, Северного, Балтийского и Средиземного), так и в Атлантическом океанском районе (в Северо-восточной и Иберийской Атлантике)», — рассказал главком ВМФ России.

Еще одной особенностью «Океанского щита — 2019» стало то, что объединенная межфлотская группировка Северного, Балтийского и Черноморского флотов, усиленная авиацией Тихоокеанского флота, Воздушно-комических сил и МЧС России, «действовала по единому плану, выполняя при этом общий комплекс мероприятий, предусмотренных замыслом учения».

Также адмирал Евменов отметил, что учения «Океанский щит — 2019» планировалось провести в период с 1 по 9 августа. Но действия объединенных военно-морских сил НАТО в районах учений ВМФ России потребовали продления учений до 15 августа. «Результат показал, что, в ходе проведения «Океанского щита — 2019» мы были готовы к изменениям обстановки», — сказал адмирал.

По результатам учений будет проведен детальный анализ, а его результаты будут доведены до командований флотов и учтены в подготовке командиров и военачальников всех звеньев.