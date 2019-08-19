Москва, 19 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Самая популярная и захватывающая российская видеоигра — World of Tanks. В неё играют 11% любителей видеоигр. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Компьютерные игры

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На втором месте по популярности — «Пасьянс» (7%), на третьем «Сокровища пиратов» (4%). Также российские игроков захватывают «Тетрис» (1%), «S.T.A.L.K.E.R.» (1%) и «Метро» (1%).

По мнению 40% граждан РФ, качество видеоигр российского производства в последнее время улучшилось, по мнению 21% — не изменилось, 3% заявили, что качество оставляет желать лучшего. Ничего не знают о российских видеоиграх 15% опрошенных.

Опрос проведен 15 августа 2019 г. В опросе приняли участие 1600 старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 48% жителей России никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.

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