Улан-Удэ, 19 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Бурятии с начала пожароопасного периода лесные пожары прошлись по территории в 248 тыс. га. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентство лесного хозяйства.

Лесной пожар

«За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 339 лесных пожаров на общей площади более 24 тыс га», — сообщили в РАЛХ.

При этом, за 2019 год выявлено 3734 нарушения, рассмотрено 2254 административных дела, наложено штрафов на сумму более 9,1 млн рублей.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в Джергинском и Баргузинском заповедниках, а также в Забайкальском нацпарке был объявлен режим ЧС. Как сообщало ИА REGNUM, нацпарк был вновь открыт для посещений туристами 17 августа.

Читайте также: После пожаров. Забайкальский нацпарк вновь открыт для туристов