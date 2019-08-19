Баргузинский район, Бурятия, , 04:50 — REGNUM

Забайкальский национальный парк в Бурятии вновь открыт для посещения гражданами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения «Заповедное Подлеморье», на территории парка снят режим ЧС.

«В связи с локализацией действующего лесного пожара на территории Забайкальского национального парка, на основании Постановления Первого заместителя руководителя Администрации МО «Баргузинский район» от 17 августа 2019 года № 444 «Об отмене режима ЧС» с 8.00 часов 17 августа 2019 г. отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», — сообщили в учреждении.

При этом разведение костров разрешается исключительно в пределах специально предусмотренных для этого мест, поскольку особый противопожарный режим в лесах республики сохраняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 16 августа также потушен лесной пожар на площади в 600 га в Джергинском заповеднике Бурятии. При этом более сотни тысяч га леса на территории республики продолжают гореть.

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