Москва, 19 августа, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет. Однако за прошедшее время пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа оказались сорванными. По оценке экспертов такое медленное развитие проектов приведет в 2035 году к упущенной выгоде в приросте ВВП в размере 18 трлн руб.

По мнению Трутнева, «Роснефть» и «Газпром» не заинтересованы форсировать разработку, поскольку обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно.

Предложение вице-премьера заключается в том, чтобы допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. При этом он считает необходимым внедрить в России передовую норвежскую модель, предполагающую, что у местной госкомпании остается 30%, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы. Со своей стороны «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть» должны заключить с правительством обязывающие инвестиционные соглашения по разработке шельфа до 2022 года.

Еще одним предложением вице-премьера является строительство российской буровой платформы ледового класса (стоимостью 100 млрд руб.), для того, чтобы сдавать ее в аренду нефтегазовым компаниям (срок окупаемости — 11 лет).

Все это, по мнению Трутнева, активизирует не только нефтегазовую, но и другие отрасли промышленности.

Владимир Путин перенаправил письмо министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить свои предложения. Однако, по мнению источников РБК, Минэнерго не пойдет против интересов «Роснефти» и «Газпрома», которые выступят против либерализации доступа на шельф.

Эксперты также выражают сомнения в возможности привлечения западных инвесторов в Арктику в связи с санкциями, введенными США и Евросоюзом (после присоединения Крыма к России), запрещающими предоставлять технологии российским компаниям для работы на шельфе и при добыче трудноизвлекаемых запасов. В этой связи заинтересоваться российскими шельфовыми проектами могут только азиатские и ближневосточные компании (в первую очередь из Китая Саудовской Аравии).

Среди российских компаний об интересе работать на арктическом шельфе ранее неоднократно заявлял президент и совладелец крупнейшей частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.