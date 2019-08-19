Киев, 19 августа, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Украинский общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко внесён в базу данных сайта «Миротворец». Об этом он сообщил 19 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Цензура

«За пять лет критики Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко) я так и не удосужился чести стать номинантом «Миротворца». А при новой власти — пожалуйста. За «дискриминацию» президента Украины Зеленского во враги записали, о как!», — написал он.

Активист предположил, что теперь антигосударственный ресурс «находится на службе» у нового президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на «Миротворце» появились данные обо всех членах экипажа самолёта Airbus-321, севшего на кукурузном поле в Подмосковье.

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Отметим, сайт «Миротворец», на котором выкладывают личные данные «врагов Украины», связывают с экс-советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, который после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, внезапно начала комплиментарно о нём отзываться.