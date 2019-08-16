Киев, , 01:51 — REGNUM

Скандальный украинский сайт «Миротворец» внёс имена всех членов экипажа аварийно приземлившегося в Жуковском Airbus-321 «Уральских авиалиний» в свой список.

Претензии украинского сайта к экипажу связаны с тем, что самолёт летел в Крым. Скандальный украинский ресурс напомнил, что на Украине Крым считают «своим».

Также в список «Миротворца» включён Сергей Ромашкин — генеральный директор туроператора «Дельфин».

Напомним, Airbus-321, следовавший в Симферополь из Жуковского (Московская область), вернулся в аэропорт вылета из-за того, что в двигатели попали птицы. Самолёт совершил жёсткую посадку.

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