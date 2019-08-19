Симферополь, 19 августа, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Республика Крым и Севастополь попали в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин — более 45 рублей за литр АИ-92. Соответствующие данные опубликовали специалисты Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Бензин

Согласно данным статистики, в Чукотке, Якутии и Магаданской области бензин АИ-92 стоит более 50 рублей за литр. На Камчатке топливо продают за 47,41 руб за литр, в Ненецком автономном округе — 45,64 руб, Севастополе — 45,41 руб, Крыму — 45,33 руб, Сахалине — 44,69 рубля, Калининградской области — 44,48 руб, Адыгее — 44,33 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ обещали снизить цены на бензин и дизтопливо на полуострове и уравнять их со среднероссийскими к середине 2019 года.

Об этом: Цены на бензин в Крыму уравняются с российскими к середине года — Козак