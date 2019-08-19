Краснодар, 19 августа, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Железнодорожный маршрут Краснодар — Сочи на поездах «Ласточка» стал самым популярным среди пассажиров. Об этом 19 августа сообщают «Кубанские новости», ссылаясь на результаты опроса сервиса «Туту.ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Специалисты сервиса, исследовав спрос на билеты скоростных поездов «Ласточка» за год (с августа 2018 года по август 2019 года), пришли к выводу, что самым востребованным маршрутом оказался маршрут Краснодар — Сочи.

Вторую и третью строчку рейтинга занимают направления Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново соответственно.

По сообщению исследователей, в сравнении с прошлым годом сильных изменений в рейтинге не произошло.