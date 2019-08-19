Куньмин, Китай, 19 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Восемь подозреваемых в торговле наркотиками были задержаны в провинции Юньнань на юго-западе Китая с 28,76 кг запрещенных веществ, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Полиция уезда Шидянь города Баошань в начале июля получила сведения о наркоторговцах. Немедленно было проведено расследование, результатом которого стал арест троих подозреваемых с 21,59 кг метамфетамина 16 июля текущего года в уезде Юаньцзян города Юйси все той же провинции.

После этого 22 и 26 июля полиция раскрыла еще два случая транспортировки наркотиков в городе Куньмин, столице провинции, в результате чего было изъято еще 6,48 кг метамфетамина. 4 августа полиция раскрыла еще один случай в городе Баошань. У двоих подозреваемых было изъято 0,69 кг героина.

Расследование всех этих дел продолжается, подозреваемые находятся под арестом. Напомним также, что провинция Юньнань граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос.