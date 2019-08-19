Москва, 19 августа, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Праздник в честь преображения Иисуса Христа перед тремя учениками, известный на Руси как Яблочный Спас, наступил для православных верующих 19 августа. В народе считали, что с этого дня начинается осень.

Грабарь. Яблоки. 1905

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в канун праздника всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Читайте также: Преображение: увидеть свет и не испугаться к нему стремиться

Преображение является одним из двенадцати важнейших праздников. В Евангелиях описано, как Иисус, отправляясь для молитвы на гору, взял с собой учеников, Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы вид Иисуса изменился: лицо его просияло, а одежды стали белыми, как свет. Для беседы явились ему два ветхозаветных пророка, Моисей и Илия.

На Яблочный Спас в церкви освящают плоды нового урожая. Праздник приходится на Успенский пост, по случаю праздника постящимся позволено есть рыбу.

Читайте также: Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом