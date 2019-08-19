Москва, 19 августа, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отмечается, что Путин посетит Францию по приглашению Макрона. Встреча состоится в официальной резиденции французского лидера — форте Брегансон.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры двух государств обсудят перспективы развития российско-французских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны обсудят урегулирование ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что Парижу необходимо налаживать отношения с Москвой до того, как это сделает президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По словам экс-министра, непоследовательную политику Запада последних лет, подтолкнувшую Россию к сближению с Китаем, необходимо исправить.

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