Лондон, 19 августа, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Исследовательская группа из Лондона нашла «доказательства» участия российских военных в августе 2014 года в боях под Иловайском, расположенном в 35 км к востоку от Донецка. Об этом со ссылкой на отчёт Forensic Architecture сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

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В Иловайском котле были уничтожены более 900 украинских силовиков

Так, аналитики обнаружили в социальных сетях и интернете многочисленные спутниковые снимки «российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также танков Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только российскими вооружёнными силами». Также отмечается, что с помощью машинного обучения было проанализировано 2,5 тыс. часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боёв.

Найденные британскими исследователями «доказательства» будут приложены к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Снимки и видеоматериалы опубликованы на общедоступной онлайн-платформе.

Напомним, ранее оригинальный способ доказать то, что Россия играет ключевую роль в донбасском конфликте нашёл советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил, что сам факт того, что российская сторона участвует в общении по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе, — возможно, это косвенное признание Россией, что она причастна к войне в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года украинские войска, взявшие под контроль большую часть города Иловайска, были окружены в разы превосходящими силами ополченцев. По данным военной прокуратуры, в Иловайском котле погибли 366 военных, 429 были ранены. Количество погибших украинских добровольцев засекречено.

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Добавим, что Киев неоднократно обвинял Россию в участии в вооружённом конфликте в Донбассе, однако Москва все подобные заявления отвергает.