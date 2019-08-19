Москва, 19 августа, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Нужно не иметь стыда и иметь наглость, чтобы обвинять Китай в незаконных рубках леса в ситуации, когда хозяйственная сфера России находится на африканском уровне, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Вырубка леса

"Если у вас уровень хозяйственности и ответственности будет как в Африке, так к вам и будут относиться. Поэтому, если кто-то имеет наглость без стыда предъявлять китайцам претензии за то, что они в его хозяйстве грабят лес его [же] граждане, так я не знаю, о чем вы говорите. При чем тут китайцы?! Ведете себя как африканцы, ну и получайте, и будут вас грабить. И решайте, только не предъявляйте ни к кому претензии. Надо навести порядок в своем хозяйстве. Пока порядка у вас не будет, так вы и будете выглядеть», — отметил Кедми.

Напомним, что ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, давая интервью газете «Ведомости» завил, что в России может быть введен запрет на вывоз леса в Китай в случае, если Китай не займется решением проблемы незаконных рубок леса его гражданами в России, на что надежды нет.