Хабаровск, 19 августа, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В Хабаровском крае от опасных инфекций уже привили 20 тыс. человек с начала паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Вакцинация

Читайте также: Ливни вызвали очередную волну паводка на Дальнем Востоке — трансляция

В первую очередь были привиты работники коммунальных служб и прочих организаций, работающих непосредственно на ликвидации последствий стихии. Прививают граждан от брюшного тифа, гепатита «А».

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура к середине дня 19 августа достиг 596 см, что на 4 см ниже опасной отметки в 600 см. В регионе подтоплено 69 жилых домов, 1852 дачи.