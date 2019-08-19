Хабаровск, 19 августа, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Уровень Амура у Хабаровска уже составляет 596 см. По данным гидрологов, за сутки река прибавит ещё 5 см и уровень перешагнет за опасную отметку в 6 метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Амур у Хабаровска

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Ожидается, что уровень Амура у Хабаровска не превысит отметку 630 см. Но и это на 30 см выше уровня опасных явлений.

В общей сложности на данный момент в регионе подтоплено 69 жилых домов, 372 приусадебных участка, 369 земельных участков. Водой залиты 1852 дачи и 35 проездов к населённым пунктам, между населёнными пунктами и внутри поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни усугубили паводковую ситуацию в Хабаровском крае.