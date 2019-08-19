Казань, 19 августа, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Визит вице-премьера РФ Виталия Мутко в Казань, прошедший 16 августа 2019 года, вызвал бурную реакцию со стороны дольщиков проблемных домов столицы Татарии. Под фотографиями, выложенными в официальном аккаунте Мутко в соцсетях, звучат просьбы о помощи и слова благодарности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин страницы Виталия Мутко в соцсетях Виталий Мутко и Рустам Минниханов

Основной целью визита вице-премьера стало совещание по вопросам реализации жилищного нацпроекта, но, помимо него, Мутко посетил ряд объектов в Казани. Во время посещения одного из них к нему подошли дольщики ЖК «Мелодия», уже несколько лет ждущие свои квартиры.

«Встретили в парке ЖК «Весна» Мутко, который вместе с Миннихановым, Стасишиным, Плутником, Файзуллиным, Гимаевым, Метшиным решил там прогуляться и посмотреть какой же красивый парк. А мы тут со своей наболевшей проблемой, нашим ЖК «Мелодия», который совсем не такой замечательный как ЖК «Весна», испортили им прогулку. Надеюсь они обратят свой взор и на нас, и уже примут решение по нашему дому, который подвис в состоянии невесомости, между проблемным и нормальным, уже как 1,5 года», — написали представители дольщиков на своей странице в соцсетях.

Под фотографиями вице-премьера, помимо ЖК «Мелодия», отметились дольщики и другим проблемных домов:

«Мы ждем федеральных денег! ЖК «МЧС», «Надеемся Ваш визит не прошёл бесследно для дольщиков ЖК «МЧС3», «Мы будем надеяться и ждать», «Наш дом на сваях. Понятно, что его тяжело поднять, но правительство РФ ищет пути достройки и находит», «Помогите, пожалуйста, финансированием ЖК «МЧС» в городе Казань 3 и 4 дому!», «С 2016 года платим ипотеку, в 31.10.2018 г. должны были сдать квартиру, так и не сдали, а ипотеку то никто не отменил… Добросовестно платим. Нам жить негде. Жена, ребёнок. ЖК «Новый горизонт». Казань, ул. 1-я Азинская».

Напомним, по официальным данным, в Татарии на сегодня проблемными являются 23 дома, куда вложили средства свыше 4 тыс. дольщиков. В 2019 году работы идут по 12 из них, ещё в двух домах достройку должны начать в ближайшее время. Также в апреле 2019 года был сдан дом на улице Четаева, где квартиры купили 127 дольщиков. За 2018 год достроили и сдали шесть проблемных домов. Между тем по некоторым объектам проблема не решается годами. Так в январе 2018 года дольщики строящегося уже порядка 15 лет ЖК «Миллениум Сити» даже подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, пытаясь хотя бы так привлечь внимание к имеющейся проблеме.

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А дольщики ЖК «МЧС», что также не был сдан в срок, в июле 2019 года разбили палаточный городок вблизи долгостроя.

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17 августа с дольщиками четырёх проблемных домов («МЧС», «Золотая середина», «Мелодия» и «Новые горизонты») встретился первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, заявивший, что системная работа ведётся и уже выработаны механизмы по привлечению инвесторов.